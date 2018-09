Il chirurgo Bosio ucciso per i suoi "No" alla mafia, definitivo l'ergastolo per Madonia

La Cassazione ha respinto il ricorso straordinario dei difensori del boss mafioso palermitano Nino Madonia, facendo così diventare definitiva la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Sebastiano Bosio, il chirurgo assassinato nel 1981. I supremi giudici lo scorso luglio avevano confermato la sentenza di appello. Gli avvocati dell'imputato, però, avevano rimarcato la mancata notifica della convocazione in udienza. Da qui il ricorso straordinario e la sospensione, ora revocata, della condanna.

Il processo al capomafia del mandamento di Resuttana era iniziato nel 2011. La prova principale era rappresentata dalla perizia dei carabinieri del Ris sui proiettili. L'arma che fu usata per uccidere Bosio, una calibro 38, era la stessa con la quale sette mesi dopo, il 5 giugno 1982, furono assassinati due meccanici della borgata palermitana Passo di Rigano, Francesco Chiazzese e Giuseppe Dominici. Un duplice omicidio per il quale Madonia era già stato stato condannato. Sono stati i collaboratori di giustizia ad accusare il boss di Resuttana di essere il mandante del delitto anche se hanno indicato moventi diversi.

Dalle cure rifiutate ad alcuni mafiosi, agli ostacoli frapposti dal primario di Chirurgia vascolare alla gestione illecita di alcuni appalti in ospedale: Bosio non si piegò al volere dei boss. Madonia in primo grado era stato assolto, ma in appello il verdetto fu ribaltato. Ora la Cassazione rende definitiva la condanna all'ergastolo. La moglie e le figlie di Bosio si erano costituite parte civile con l'assistenza degli avvocati Fausto Amato, Roberta Pezzano e Carmelo Miceli. Parte civile anche l'ordine dei medici, rappresentato dall'avvocato Mauro Torti.