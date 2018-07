L'omicidio del chirurgo Bosio, Cassazione conferma l'ergastolo per boss Madonia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo del boss palermitano Antonino Madonia, accusato dell'omicidio del medico chirurgo Sebastiano Bosio, ucciso a Palermo il 6 novembre 1981. Il medico venne ucciso per avere detto di "no" ai mafiosi, per essersi rifiutato di eseguire un intervento su un uomo "d'onore". "Bosio non era un medico a disposizione di Cosa nostra", hanno poi confermato diversi collaboratori di giustizia.

Il processo a Madonia si è aperto nel 2011, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pm della Dda Lia Sava avanzata a seguito della perizia eseguita dei carabinieri sui proiettili utilizzati dai sicari. L'arma utilizzata per freddare Bosio, una calibro 38, sarebbe la stessa che nel giugno 1982 esplose i colpi che uccisero due meccanici a Passo di Rigano, Francesco Chiazzese e Giuseppe Dominici. Un duplice omicidio per il quale Madonia è stato condannato. Madonia era stato assolto in primo grado. Sentenza ribaltata in appello, quando è arrivata la condanna.

Madonia deve inoltre risarcire le parti civili: la moglie e la figlia della vittima e l'Ordine dei medici di Palermo. La liquidazione del danno sarà disposta in sede civile ma il collegio d'appello dispose una provvisionale di 400 mila euro complessivi.