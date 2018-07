No ai domiciliari per Brusca, la Cassazione: "Necessarie azioni riparatorie verso vittime"

La collaborazione dell'ex boss con la giustizia gli è servita per "convertire" l'ergastolo in una condanna a 30 anni. Per i giudici della Suprema Corte, però, il suo "ravvedimento" non sarebbe sufficiente per consentirgli di scontare ciò che resta della pena tra le mura di casa