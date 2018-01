"Totò Riina santo subito": murales shock per le strade di Firenze

La sua faccia è apparsa sui muri delle vie del centro di Firenze, realizzata con una bomboletta spray rossa. E' inconfondibile la sagoma di Totò Riina, il boss di Cosa nostra scomparso lo scorso 17 novembre. Riina viene raffigurato in immagini stilizzate lasciate in numerose strade del capoluogo toscano, accompagnata dalla scritta "Santo subito". Una provocazione, forse, ma certo di pessimo gusto. Via Panzani, via de' Cerretani, Borgo San Lorenzo, ma anche piazza dell'Olio e via de' Conti: sono solo alcune delle vie in cui è apparsa l'immagine.

