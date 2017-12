"Non era prestanome di Guttadauro", restituiti in appello i beni a Massimo Niceta

La corte d'appello ha restituito al commerciante palermitano Massimo Niceta il 50% della Nica srl, la sua società che gestiva due negozi in un centro commerciale di Castelvetrano. L'altra metà gli era stata già ridata: Niceta, dunque torna proprietario di tutta l'azienda. I giudici hanno poi confermato la misura della sorveglianza speciale per Francesco Guttadauro, parente del boss Matteo Messina Denaro, ritenuto socialmente pericoloso.

Il sequestro era scattato nel dicembre 2013. Per l'accusa i Niceta - il padre Mario e i figli Massimo, Piero e Olimpia - avrebbero condotto per anni affari con il gotha di Cosa nostra. In particolare con i fratelli Guttadauro, Giuseppe e Filippo. A incastrare Massimo Niceta anche un "pizzino" sequestrato al boss Salvatore Lo Piccolo dopo il suo arresto. “Carissimo amico mio - scriveva Messina Denaro - ricevo la sua lettera e le rispondo immediatamente. La ringrazio di avere trovato il tempo di occuparsi della vicenda del mio amico massimo n. con lui non ho potuto parlare in quanto è fuori per le ferie sono comunque certo che non avrà difficoltà a farle i due favori che lei gli chiede sarà mia cura informarlo appena possibile”. Secondo gli uomini del Ros “Massimo n.” sarebbe stato proprio Massimo Niceta. La vicenda a cui il boss latitante faceva riferimento sarebbe stata la gestione di due negozi nel centro commerciale di Castelvetrano.

Nella decisione odierna invece la Corte, riformando il verdetto del tribunale di Trapani, nega che Niceta fosse un prestanome di Guttadauro, da qui la restituzione dei beni. A carico di Niceta, titolare di una catena di negozi di abbigliamento, resta pendente un procedimento di prevenzione a Palermo.