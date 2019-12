Bruno Vespa: "Riina stava sotto l’ombrellone con la sua famiglia, si è scoperto grazie a me"

"Quella volta in cui mi sono trovato in difficoltà? Ricordo le polemiche che suscitò l’intervista al figlio di Riina, Salvo". A parlare è Bruno Vespa, che si confessa a cuore aperto al Tv Sorrisi e Canzoni. La mente del giornalista e conduttore televisivo è volata al 7 aprile 2016 quando decise di invitare nel salotto di Porta a Porta il secondo figlio di Totò Riina, esponente di primo piano dell'organizzazione Cosa nostra, suscitando l'indignazione generale.

Bruno Vespa adesso dice: "Quella è un'intervista che rifarei esattamente negli stessi termini, perché si capì per la prima volta quale impunità ebbe Riina andando a visitare in ospedale la moglie che aveva appena partorito, o andando in vacanza con i figli. Totò Riina stava sotto l’ombrellone con la sua famiglia. E tutto ciò si è capito soltanto con quella testimonianza".

Quella trasmissione andò in onda nonostante le pressioni dei vertici di viale Mazzini, la rivolta di molti partiti politici, a cominciare da Pd, Si e M5s e la dura presa di posizione del presidente del Senato, Pietro Grasso. Le parole del figlio del boss per giorni scatenarono una vera e propria bufera mediatica. "Amo mio padre - disse Riina junior in tv - amo la mia famiglia, al di fuori di tutto quello ci hanno contestato, io non giudico, per quello c'è lo Stato, ci sono i giudici; la mia famiglia, mio padre mi hanno insegnato tante cose, il rispetto della famiglia, dei valori, della tradizione, la persona che sono la devo a loro". Durante l'intervista di Bruno Vespa a Salvo Riina furono proiettati molti filmati, che ricordavano eventi tragici e la storia della lotta la mafia, tra cui quelli della strage di Capaci, il 23 maggio 1992, dove venne ucciso il giudice Falcone. "Ricordo quando successe il fatto - disse Salvo Riina - avevo compiuto da poco 15 anni, eravamo a Palermo, ero con la mia compagnia di amici, vicino alla sede della Regione, quando vedemmo tante e tante sirene e ambulanze; andavano verso Capaci, ci siamo chiesti che cosa fosse successo, poi ci ha risposto un uomo in un bar che ci disse 'hanno ammazzato Falcone'; ci ammutolimmo". Poi "tornato a casa c'era mio padre, guardava l'edizione straordinaria del tg, in silenzio".