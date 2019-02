Il ritorno degli "scappati", parla l'ultimo degli Inzerillo: "Ma quali guerre, la mafia non esiste"

Un cognome pesante nel firmamento della mafia palermitana: Inzerillo. Un cognome che è ritornato a galla nell'ambito dell'ultima operazione, Cupola 2.0, che ha smantellato i clan con una valanga di arresti. E Francesco Inzerillo, appartenente alla nota famiglia di mafia italo-americana, ha rilasciato una dichiarazione a Klaus Davi realizzata per "Fatti e Misfatti i fuorilegge" trasmissione condotta da Paolo Liguori sul canale 51 di Mediaset. "Ma quali guerre - ha detto - ma quale Cosa Nostra? Non so di cosa parla. Sì, sono tornato dagli Stati Uniti dove si stava meglio che in Italia però non ne vorrei parlare".

Gli Inzerillo sono tra le famiglie più note tra quelle cosidette "scappate" della guerra di mafia degli anni Ottanta. Per sfuggire ai corleonesi in tanti - come loro - si rifugiarono negli Stati Uniti, dove hanno fatto fortuna. Ma tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila i sopravvissuti cominciarono a rientrare. Per primi gli Inzerillo.

"Palermo si è molto impoverita, sono tornato non per i motivi che dice lei ma perché la mia famiglia è qua - ha aggiunto lui -. Tutto quello che dicono è fantascienza". Inzerillo ammette di "avere un cognome importante" e aggiunge "penso di pagare un prezzo per questo ma le accuse che mi sono state rivolte sono ingiuste. Su di me non esiste neanche una intercettazione".

"Gli Inzerillo hanno avuto i morti – diceva il boss Nino Rotolo – ma hanno tutti i soldi". Soldi che non gli sono stati mai sequestrati. Soldi che hanno moltiplicato con gli affari fatti negli Stati Uniti, dove sono stati in esilio. A Passo di Rigano, il feudo degli Inzerillo, sono stati documentati strani movimenti.

L’ultima indagine sulla nuova Cupola di Cosa nostra, ricorda Klaus Davi, ha svelato gli incontri fra l’erede di Riina, Settimo Mineo, con il boss Francesco Inzerillo, il fratello di Salvatore, uno dei mafiosi più autorevoli di Palermo, fatto uccidere proprio da Riina l'11 maggio del 1981. Mineo - riconosciuto dai mafiosi come l'erede di Riina - infatti si dava un gran da fare per tessere alleanze. Camminava parecchio a piedi, andava lui stesso a visitare i suoi interlocutori, per evitare il rischio di essere intercettato. I carabinieri l’hanno sorpreso anche con gli Inzerillo. Mineo è andato quattro volte al negozio "Karton Plastik" di via Castellana 81, intestato ufficialmente alla moglie di Inzerillo.