Mafia, il boss di Altavilla si pente: la svolta dopo l'appello del figlio

Si dice che i figli seguano le orme dei padri. Alcune volte però accade il contrario. Francesco Lombardo, capomafia di Altavilla Milicia, ha deciso di collaborare con i magistrati della procura distrettuale di Palermo. Un cambio di rotta arrivato dopo che anche il figlio Andrea ha iniziato a parlare con gli inquirenti. Determinante l'appello rivolto dal giovane: "Sono tuo figlio... affidati alla giustizia, credi nella giustizia".

Andrea Lombardo ha deciso di collaborare dopo avere visto, in carcere, l'arcivescovo Corrado Lorefice e don Filippo Sarullo (ex parroco di Altavilla Milicia e adesso della Cattedrale).

"Ho visto il sacerdote e ho deciso di collaborare", parla il figlio del boss di Altavilla“

I Lombardo sono ritenuti colpevoli dell'omicidio di Vincenzo Urso, ex fidanzato della figlia di Francesco Lombardo. Urso avrebbe pagato con la vita la fine della relazione, ma anche la decisione di mettersi in concorrenza con i boss della provincia nella gestione di alcuni appalti.

La notizia della collaborazione è emersa oggi pomeriggio nel corso del processo che vede imputati padre e figlio in corte d'appello, per associazione mafiosa ed estorsione. Lombardo ha chiesto di potere fare una dichiarazione e ha annunciato il cambio di avvocato, adesso è seguito da Francesco Di Maria, uno dei legali che assistono i collaboratori di giustizia. Suo figlio è invece seguito da Monica Genovese. Adesso che a parlare con i magistrati non è più solo il figlio, ma anche il padre, per Cosa nostra le cose potrebbero cambiare. Lombardo senior conosce molti dei segreti dell'ultima stagione mafiosa.