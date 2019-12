"Gli sputo in faccia a questi": riscuote pizzo per 20 anni, arrestato cassiere dei boss

Estorceva soldi a commercianti. A finire in manette è l'ex cassiere dei boss di Porta Nuova, Salvatore Milano, detto “Totuccio o Tatieddu”, storico uomo d'onore. Ad arrestarlo sono stati i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Palermo nell’ambito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica. Il ruolo di Milano - che era stato arrestato già nel 2008 e condannato in via definitiva dalla Corte d’Appello di Palermo per associazione mafiosa in seguito all’operazione “Perseo” - era quello di provvedere al sostentamento dei boss detenuti o da poco scarcerati.

"I fatti oggetto delle contestazioni - dicono dalla guardia di finanza - risalgono agli anni 2016 e 2017, quando le indagini degli uomini del Gico hanno consentito di accertare il ruolo attivo di Milano in merito a un'estorsione commessa nei confronti di una nota attività commerciale del centro storico cittadino. Nell'ambito dello stesso procedimento, a maggio del 2018, erano già stati arrestati per altre estorsioni Luigi Salerno e Giuseppe Bosco. La richiesta estorsiva avanzata con metodo mafioso, nei confronti dei titolari di una società prevedeva il pagamento di somme di denaro di importo compreso tra i 500 e mille euro a titolo di “messa a posto”, necessaria per ottenere l’autorizzazione ad esercitare il commercio nel territorio del mandamento di Porta Nuova ed evitare la commissione di danneggiamenti o altre ritorsioni ai loro danni".

Le dazioni di denaro erano state annotate in una agenda, ritrovata dai finanzieri nel corso di mirate perquisizioni. Dall’esame degli appunti scritti a mano è emerso come gli esercenti per circa 20 anni avessero effettuato dei pagamenti periodici, per l'importo complessivo di 250 mila euro, proprio a Totuccio Milano. "Durante le conversazioni intercettate le vittime - dicono dalla Finanza - spiegavano come queste dazioni avessero consentito loro di evitare 'soverchierie' come avvenuto in passato, facendo così riferimento all’attack nelle saracinesche o incendi nel negozio. Tuttavia gli imprenditori avevano instaurato un rapporto di timore e sommessa tolleranza con il mafioso, arrivando a considerare la richiesta di estorsione come un normale inconveniente della loro attività".

Le riscossioni del pizzo nel negozio delle vittime erano tenute sotto osservazione dagli investigatori delle Fiamme Gialle, e quando per gli imprenditori sono iniziate le difficoltà economiche Totuccio Milano non ha mostrato compassione nei loro confronti: "Però erano vestiti bene", he detto in un'intercettazione. E ancora: "Ci sputo in faccia a sti due fanghi…i capretti quello li mandò?". Sulla base degli elementi investigativi raccolti il Tribunale del Riesame di Palermo ha quindi disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere per Milano.