Mafia, si sgretola l'impero del "re delle cave": confisca milionaria per Giuseppe Bordonaro

Confisca milionaria per il “re delle cave”. Così ha deciso la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo emettendo un provvedimento nei confronti di Giuseppe Bordonaro, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, colpendo il impero costituito da quote societarie, conti correnti, investimenti, beni mobili e immobili che adesso passano nelle mani dello Stato. Colpiti dal provvedimento anche i fratelli Pietro e Benito, con cui era in affari insieme al padre Salvatore, morto nel 2005.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Dda l’imprenditore, che gestiva cave e commerciava calcestruzzo e la nota “pietra di Billiemi” insieme ai suoi familiari, era riuscito a consolidare la sua posizione grazie ai rapporti con Cosa nostra. Giuseppe Bordonaro era partecipe del cosiddetto “metodo Siino”, un modo per la criminalità organizzare di controllare l’aggiudicazione degli appalti sedendosi a tavolino con imprenditori e “colletti bianchi”.

Sottoposte a confisca così due società, la Concebi srl, che si occupa di conglomerati cementizi, e la Icm Inerti srl, mentre sono state acquisite dallo Stato quote della Atlantide Costruzioni appartenenti al fratello del prevenuto, Pietro Bordonaro, prima condannato e poi assolto in appello dall’accusa di concorso in associazione mafiosa. I giudici del collegio non hanno applicato la sorveglianza speciale a Bordonaro ma hanno ritenuto la pericolosità sociale e l’origine sospetta del suo patrimonio. Fondamentali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelo Siino, Salvatore Cangemi e Giovanni Brusca.