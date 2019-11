"Ha fatto affari grazie alla mafia", confisca da 20 milioni per l'imprenditore Vetrano

Beni per venti milioni di euro tra aziende, immobili e conti bancari sono stati confiscati dalla Dia a Salvatore Vetrano (foto in basso), 48enne, imprenditore palermitano ritenuto vicino a "elementi di spicco di Cosa nostra come Gianfranco Puccio e Giuseppe Salvatore Riina, figlio di Salvatore". Si tratta di un patrimonio già sottoposto a sequestro a maggio 2013. Tra i beni ci sono sette aziende, tra cui la "Veragel srl" di Carini, due veicoli di grossa cilindrata, due imbarcazioni da diporto di oltre 20 metri, 20 immobili, costituiti da appartamenti, magazzini e terreni a Palermo, Carini, Trabia, Marsala e Sciacca, rapporti bancari e assicurativi.

"La carriera criminale di Salvatore Vetrano ha inizio a luglio del 1999 quando, con suo padre Giacomo, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare perché, al fine di procurare profitto anche ai componenti della famiglia mafiosa palermitana di corso Calatafimi, riceveva e occultava, in una cella frigorifera di un'azienda riconducibile a lui e al genitore, il carico di pesce proveniente da una rapina in danno di un autotrasportatore - dicono gli investigatori - Nel febbraio 2002, è stato invece tratto in arresto, in esecuzione di provvedimento restrittivo, perché ritenuto responsabile di aver rapinato un carico di pesce congelato, in concorso con altri soggetti organici a Cosa nostra. Salvatore e Giacomo Vetrano, in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del febbraio 2005, che peraltro ha raggiunto noti esponenti di cosa nostra (Benedetto Graviano e Cesare Lupo), sono stati citati quali soggetti vicini all'organizzazione mafiosa".

Nel giugno 2012, nonostante fosse stato sottoposto a un "avviso orale" da parte del questore (avendo riportato, fra l'altro, condanne definitive per ricettazione e rapina), è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Toia.

La Dia, attraverso gli accertamenti finalizzati all'emissione del provvedimento, ha dimostrato "come Vetrano avesse acquisito un consistente patrimonio immobiliare e costituito numerose aziende (operanti nel settore del commercio di prodotti alimentari), anche beneficiando di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Europeo per la pesca in Sicilia, nonché sottraendo a tassazione ingenti ricavi imponibili, frutto della propria attività commerciale". Inoltre è stata provata "la contiguità di Vetrano a elementi di spicco di Cosa nostra - Gianfranco Puccio e Giuseppe Salvatore Riina, figlio di Salvatore - e documentato come la sua scalata imprenditoriale fosse inserita all'interno di una commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa traendo, in un settore strategico del circuito dell'economia legale, sostegno, consenso ed ampia visibilità".

Il provvedimento di confisca, su proposta del direttore della Dia, è stato emesso dal Tribunale, sezione I penale e Misure di prevenzione presieduto da Raffaele Malizia, al termine di un procedimento, sostenuto in dibattimento dal pubblico ministero Claudia Ferrari, dell'ufficio Misure di prevenzione coordinato dal Procuratore Aggiunto Marzia Sabella.