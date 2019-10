Brusca chiede di lasciare il carcere, il pg della Cassazione: "Niente domiciliari"

La procura generale della Cassazione dice "no" agli arresti domiciliari per Giovanni Brusca. Il Pg, nel parere espresso nella requisitoria scritta in cui si rigetta la richiesta avanzata dagli avvocati che rappresentano l'ex boss di Cosa nostra, condivide quanto già sostenuto dai giudici del Tribunale di sorveglianza,, considerando "non ancora acquisita la prova certa e definitiva del suo ravvedimento". La decisione dei giudici della Suprema Corte è attesa nelle prossime ore.

Brusca - l'uomo che materialmente il 23 maggio 1992 diede il comando per far esplodere la bomba che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta - è in carcere a Rebibbia. I suoi difensori si sono rivolti alla Cassazione sulla base del parere espresso dalla Procura nazionale antimafia secondo cui il boss, dopo 23 anni carcere, può finire di scontare la pena ai domiciliari.