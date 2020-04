Mafia, Bruno Contrada risarcito per ingiusta detenzione

Accolta la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione che era stata presentata dall'ex dirigente del Sisde Bruno Contrada. Ne dà notizia il suo legale, Stefano Giordano, con un post su Facebook. "Accolta la domanda di riparazione di ingiusta detenzione per Contrada: liquidati 667mila euro", scrive Giordano. La decisione è della Corte d'appello di Palermo. Contrada era stato condannato a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ma contro quella condanna si espresse la Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui all'epoca dei fatti (1979-1988) il concorso esterno in associazione mafiosa "non era sufficientemente chiaro".

