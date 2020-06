Non solo la "mesata", per i figli dei carcerati di Tommaso Natale anche la torta di compleanno

Non solo la “mesata”, ma se serviva, per mantenere i carcerati e le loro famiglie, il boss Giulio Caporrimo si sarebbe fatto carico anche di regalare una torta di compleanno. Il retroscena emerge dalle intercettazioni dell’inchiesta “Teneo” dei carabinieri: il mafioso avrebbe infatti ordinato, attraverso la moglie, il dolce per il figlio di un altro affiliato, Antonio Vitamia, che in quel momento era detenuto.

Il 10 aprile del 2017 i militari, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dal sostituto Amelia Luise, registrano la telefonata della moglie di Caporrimo a una nota pasticceria di via Tommaso Natale. “Ho dimenticato a dirgli che deve scrivere ‘tantissimi auguri’ o ‘tanti auguri’”, dice infatti la donna a chi le risponde dall’attività commerciale. Poi in sottofondo si sente la voce del boss che suggerisce un’altra scritta da mettere sulla torta: “Buon compleanno!”. Dalla pasticceria chiedono: “Il nome me lo dà?” e la moglie di Caporrimo risponde: “Francesco! Detto la ‘checca’! No, no, solo Francesco, va bene”, afferma ridendo, prima di chiudere la conversazione.

Secondo gli investigatori il “Francesco” al quale sarebbe stata destinata la torta di compleanno sarebbe il figlio di “Tony” Vitamia, vicino a Caporrimo e in quel momento detenuto. Da questa conversazione, per i carabinieri, “si iniziava a comprendere come Giulio Caporrimo avesse iniziato ad occuparsi, tra l’altro, dei detenuti suoi sodali in termini di assistenza mutualistica”.