VIDEO | E il boss fece scappare gli acquascooter da Sferracavallo: "C'è lo zio, stiamoci a Mondello"

I retroscena dell'operazione Teneo messa a segno dai carabinieri, schiaffo al clan di Tommaso Natale: nove persone sono finite in carcere e una ai domiciliari. Documentati gli incontri tra i capimafia, anche in gommone. Il bacio in bocca tra i boss, l'avversione per le moto d'acqua e le estorsioni: "Lo Zen non è Cardillo"