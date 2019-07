Mafia, blitz tra Palermo e New York: i nomi degli arrestati

Diciannove persone sono state arrestate nell'operazione antimafia "New Connection" condotta dalla polizia in collaborazione con l'Fbi tra Palermo e New York. In manette sono finiti: Tommaso Inzerillo, Thomas Gambino, Giovanni Buscemi, Francesco Inzerillo, Salvatore Gambino, Gaetano Sansone, Giuseppe Sansone, Alessandro Mannino, Calogero Zito, Rosario Gambino, Francesco Di Filippo, Giuseppe Spatola, Antonino Fanara, Gabriele Militello, Antonio Di Maggio, Santo Cipriano, Giuseppe Lo Cascio, Antonino Lo Presti. Un altro indagato è stato arrestato negli Stati uniti e non è ancora stato reso noto il nome ndr).