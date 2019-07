Mafia, operazione "New connection": l'elenco dei beni sequestrati

Internet point, imprese attive nel commercio di generi alimentari e immobili. Sono alcuni dei beni riconducibili ai diciannove arrestati stamani nell'ambito dell'operazione antimafia "New connection" e finiti sotto sequestro. Si tratta di un patrimonio di circa tre milioni.

L'elenco dei beni sequestrati:

- BET & GAME s.r.l., con sede a Palermo in via Franz Liszt;

- MIAMI BEACH s.r.l., con sede a Palermo in via Corrado Lancia. L’impresa esercita l’attività di intermediazione e consulenza a supporto delle imprese inerente la gestione e relativi servizi di giochi di abilità, concorsi;

- MILBUC s.r.l., con sede a Palermo in via Emerico Amari; l’impresa esercita l’attività di preparazione, senza somministrazione, di cibi e bevande

- Saldo conti correnti attivi, riconducibili a indagati;

- SICILY IN FOOD s.r.l. con sede a Palermo in via Castellana; l’impresa esercita l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari;

- Saldo conti correnti attivi riconducibili ad indagati ed intestati alla società sopra citata;

- Autovettura Jeep Renegade;

- Motoveicolo Honda Sh;

- F.A. s.r.l., con sede a Palermo in via Castellana. L’impresa esercita l’attività di bar e ristorazione;

- EDIL DECOR impresa individuale con sede a Palermo in via Leonardo da Vinci. L’impresa esercita l’attività di completamento e finitura di edifici;

- internet point in via Zaire e in via Castellana a Palermo;

- impresa individuale con sede a Palermo in via Camillo Camilliani che esercita l’attività di allevamento di bovini e bufale da latte;

- Immobile sito a Torretta (PA) in contrada San Nicolo;

- Autovettura Fiat Panda.