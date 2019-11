VIDEO | Il blitz della polizia nel covo del super latitante: le immagini della perquisizione

Irruzione degli agenti della Mobile in un condominio di via Rocco Jemma, in zona Policlinico. In manette Pietro Luisi, ricercato da mesi, appartenente al clan di Brancaccio, considerato un giovane in ascesa e "anello di collegamento tra i palermitani e i trafficanti di droga calabresi"