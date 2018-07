Pistole, fucili e mitragliette: nascondevano l'arsenale del clan di Bagheria, arrestati

Operazione dei carabinieri: in manette sono finiti Pietro Liga, 52 anni, e Gioacchino Antonio Di Bella, 62 anni. Per entrambi l'accusa è di "detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e clandestine"