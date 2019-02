Sos Ballarò contro la Lega: "Screditare quartiere hobby preferito di chi vuole visibilità"

"Screditare Ballarò e raccontarlo come un posto pericoloso ed insicuro sembra diventato l'hobby preferito di chi per un po' di visibilità sceglie facili slogan da scagliare contro il quartiere". Così, l'associazione Sos Ballarò dopo le accuse del consigliere comunale della Lega Igor Gelarda, che nei giorni scorsi aveva parlato della mafia nigeriana di Ballarò "che a Palermo cammina quasi a braccetto con Cosa nostra".

"Quel quartiere è un laboratorio per l’integrazione delle criminalità da ogni capo del mondo, dove ormai convivono mafia locale e mafia d’importazione”, aveva detto il coordinatore siciliano enti locali della Lega e consigliere comunale del Carroccio a Palermo, commentando la relazione della Direzione distrettuale antimafia sulla Black Axe, l’organizzazione criminale nata in Nigeria alla fine degli anni Settanta come confraternita religiosa, divenuta oggi una delle più potenti e violente forme di mafia a livello mondiale (la cosidetta ascia nera) con basi ovunque: dal Sudamerica al Giappone passando, appunto, per la Sicilia.

Non l'hanno presa bene gli esponenti di Sos Ballarò. "Purtroppo questa strategia ottiene sempre e solo un risultato: danneggiare i piccoli commercianti ed in particolare il mercato storico che lavora e combatte ogni giorno per rendere Ballarò un posto attraente per gli abitanti di tutta la città - dicono -. Noi, a Ballarò, ai facili annunci preferiamo raccontare da sempre le pratiche, quelle di chi ogni giorno si alza e lavora onestamente, quella di chi con grande forza di volontà prova a rendere il quartiere un luogo migliore per tutti, quello di chi sa che a problemi complessi bisogna offrire soluzioni complesse".

"Sono queste le pratiche, faticose ma efficaci, che stanno in questi anni attirando l'attenzione di giornali e tv di tutto il mondo e che piano piano ci stanno dando una mano ad affrancare il quartiere da quella immagine stereotipata che il consigliere della Lega Nord Gelarda oggi prova a riconsegnarci", spiega Sos Ballarò.

E ancora: "Ballarò intende respingere in pieno questo tentativo, cosi come già fatto due anni fa in occasione delle ultime elezioni amministrative quando il nostro centro storico, uno dei più grandi d'Europa ed uno dei più multietnici d'Italia, si è già espresso andando in assoluta controtendenza rispetto al resto del paese".