Ferragosto, controlli sulle Madonie: denunce e multe per oltre tremila euro

Automobilisti al volante nonostante avessero bevuto troppo, ragazzi trovati in possesso di droga e violazioni del codice stradale. Tra il 14 e il 15 agosto i carabinieri di Petralia Sottana hanno monitorato le strade e sono scattate multe e denunce.

Questo il bilancio dei controlli: due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica; quattro persone deferite perché trovate in possesso di coltelli a serramanico; una persona denunciata per lesioni personali aggravate; una persona deferita per evasione dagli arresti domiciliari; tre persone denunciate per aver eseguito lavori edili senza alcuna autorizzazione da parte degli enti competenti; quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura perchè trovati in possesso di droga (sono stati sequestrati complessivamente circa 8 grammi di marijuana); sono state identificate 170 persone e controllati 150 veicoli. Sono scattate 22 multe per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di euro 3.293,00. Ritirate tre patenti di guida, due carte di circolazione e sequestrati due veicoli privi di copertura assicurativa.