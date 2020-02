M5S: "Passo avanti per lavori su canale Mortillaro in via Amorelli”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Finalmente la giunta comunale, con delibera n. 25 del 04/02/2020, ha mantenuto fede all'impegno preso con i cittadini e con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle Palermo, sulla stipula dell'accordo istituzionale con la Regione Siciliana. Questo è un passo concreto verso l'inizio dei lavori.” dichiarano i grillini Daniela Tumbarello consigliera della sesta circoscrizione , il consigliere comunale Antonino Randazzo e il deputato regionale Giampiero Trizzino “Noi abbiamo più volte sollecitato il Dipartimento Regionale Tecnico affinché trasmettesse la convenzione, che il Comune attendeva da mesi. Abbiamo incontrato il capo del DRT il 14 gennaio e l'ufficio del Genio Civile ha inoltrato l'accordo istituzionale il 15 gennaio. Ora ci auguriamo che i tecnici del Comune redigano il progetto esecutivo in tempi brevi e che possano finalmente iniziare i lavori per la messa in sicurezza di via Amorelli. Dal 13 Marzo e dopo tre diffide, due al Comune e una alla Regione, siamo riusciti ad raggiungere questo importante traguardo, procediamo a piccoli passi affinchè venga garantita la sicurezza dovuta ai residenti di Cruillas.”