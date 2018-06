Diciottenne morto dopo lo schianto contro una mucca, lutto cittadino a Cinisi

Lutto cittadino a Cinisi oggi. Lo ha deciso il sindaco Giangiacomo Palazzolo dopo la morte di Alessandro Sclafani, 18 anni, avvenuta ieri a Villa Sofia in seguito ad un incidente: "Nel dolore dell'intera comunità indetto il lutto cittadino per il nostro Alessandro". Bandiere a mezz'asta dunque per il giovane che lo scorso venerdì si è scontrato contro una mucca a Terrasini mentre era a bordo della sua moto e deceduto tre giorni dopo. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa Madre Santa Fara in piazza Vittorio Emanuele Orlando.

La tragedia ha scosso tutta la comunità non solo di Cinisi ma anche del confinante comune di Terrasini: "Tutta l'Asd Renzo Lo Piccolo Terrasini si unisce al dolore della famiglia Sclafani - scrive il club calcistico su Facebook - per la scomparsa di Alessandro. Questa volta più che mai la vita spezzata di un giovane uomo coinvolge sia le comunità di Cinisi e di Terrasini". Si tratta di uno dei centinaia di messaggi di cordoglio comparsi sul social network con cui residenti, associazioni e istituzioni dei due Comuni si sono stretti attorno al dolore dei familiari del giovane Alessandro (nella foto sotto).