Lungomare di Aspra, l'allarme: "Venite, ci sono bidoni con liquido infiammabile"

Hanno segnalato una ventina di bidoni trasparenti che contenevano presumibilmente liquido infiammabile. Così - dopo la telefonata di alcuni cittadini - è scattato l'intervento dei vigili. E’ successo venerdì sera, sulla strada che unisce Aspra a Ficarazzi, sul lungomare all’altezza della spiaggia della Playa.

"Ignoti - ricostruiscono dagli uffici comunali di Bagheria - hanno scaricato i contenitori in plastica che apparentemente conteneva soluzione concentrata per emodialisi così come appariva sulla scritta, invece ad un primo controllo è apparso che si tratti di soluzione salina di laboratorio di analisi o centro dialisi e non di liquido infiammabile. Appresa la notizia, l’amministrazione ha allertato il comando di polizia municipale e sul posto sono intervenuti agenti del commissariato oltre ai vigili urbani per la messa in sicurezza della zona e l’individuazione dei responsabili".

"Collaboreremo con le forze dell’ordine per trovare i responsabili di questo atto di inciviltà che poteva creare anche danno alla saluta pubblica - dice il sindaco Filippo Tripoli – abbiamo attivato i controlli che competono al nostro Ente e verificato le riprese delle telecamere. Ringrazio per l’intervento immediato i vigili, i vigili del fuoco e le tutte le forze dell’ordine intervenute. Non accetteremo altri atti simili, chi compie questi gesti non è solo incivile è un criminale, commette crimini contro la salute pubblica e contro l’ambiente".

"Siamo fortemente motivati ad isolare tutti gli incivili - ha detto l’assessore alla polizia municipale Maurzio Lo Galbo - la nostra Bagheria è popolata da gente perbene e civile e coloro che non amano questa città rimarranno sempre più in minoranza".