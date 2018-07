Lumsa Digital Hub: a Palermo un incubatore per start-up

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Palermo nasce il LUMSA Digital Hub, un incubatore d’impresa per la progettazione, la nascita e lo sviluppo di start-up legate al food, agri e travel tech, un settore trainante non solo per il sud Italia, ma per l’intera economia nazionale. Con un giro d'affari annuo di 208 miliardi di euro e ben 3,3 milioni di persone coinvolte, il comparto del cibo vale oggi il 13% del PIL e – oltre a rappresentare una delle punte di diamante per la reputazione del Made in Italy nel mondo – entro il 2020 sarà anche uno dei principali motori di sviluppo dell’IoT nelle imprese, con oltre 285 milioni di dispositivi stimati nell’intera filiera agroalimentare, dei quali 75 milioni nelle sole aziende agricole. Un incubatore d’impresa, quindi, verticale su Food Tech, Agri Tech e Travel Tech, un progetto strettamente collegato alla sede palermitana dell’Ateneo, poiché parte dei nuovi spazi del LUMSA Digital Hub di Via Abela 10 ma riservato a tutti gli studenti dei corsi di laurea dell’Università LUMSA di Roma e Palermo e ai laureati. Il nuovo LUMSA Digital Hub, che nasce dalla partnership tra l’Università LUMSA e Digital Magics (Factory Accademia) – business incubator quotato all’AIM e parte del più grande hub d’innovazione digitale italiano insieme a Tamburi Investment Partners e Talent Garden –, con il sostegno di BNL - Gruppo BNP Paribas, opererà a stretto contatto con Sanlorenzo Mercato, luogo che rappresenterà per le start-up dell’incubatore un laboratorio ideale per testare sul campo prototipi, strategie e modelli di business.

Ai fruitori dello spazio sarà data la possibilità di partecipare a una serie di workshop e seminari su temi chiave come strategie di business e sviluppo, comunicazione e marketing, coding, design, aspetti legali e raccolta fondi, ma anche incontri con imprenditori, investitori, docenti e mentor. Le start-up del nuovo incubatore LUMSA Digital Hub di Palermo beneficeranno di un percorso di full immersion incubation per un’accelerazione dalla durata variabile, un periodo durante il quale i team coinvolti avranno a disposizione competenze, risorse e relazioni: Un partner dedicato, cioè un professionista con anni di esperienza in grado di accompagnare la start-up nella propria crescita Un mentor proveniente dal settore in cui la start-up si muove e che quindi conosca regole e criticità e sappia quindi valutare opportunità di crescita e di sviluppo Un coach in grado di supportare i giovani startupper nella fase di fund raising attraverso un pitch efficace e convincente Il LAB, un centro di sviluppo tecnologico con esperti di grafica, sviluppo codice e growth hacking Il LUMSA Digital Hub permetterà poi alle start-up di usufruire di supporto specifico in materia di posizionamento, business development, logistica, management amministrativo e contabile, legale.

Il nuovo incubatore LUMSA Digital Hub sarà presentato al pubblico alle ore 17.30, in un evento pubblico che si svolgerà nell’Aula Magna della LUMSA in Via Filippo Parlatore, 65 e che vedrà il seguente programma: Saluti istituzionali Francesco Bonini – Rettore Università LUMSA Giampaolo Frezza – Direttore Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università LUMSA Leoluca Orlando – Sindaco di Palermo S.E. R. Mons. Corrado Lorefice – Arcivescovo di Palermo Alessandro Albanese - Presidente Camera di Commercio Tavola Rotonda Gaetano Armao – Vice Presidente Regione Siciliana e Assessore all'Economia Alessandro Arnetta – Presidente Factory Accademia e Digital Magics Palermo Giovanni Battista Dagnino – Ordinario di Economia aziendale all'Università LUMSA Marco Gay – Amministratore Delegato Digital Magics Dario Mirri – Amministratore Mercato Sanlorenzo Marco Tarantola – Direttore Divisione Commercial e Private Banking BNL Modera Nino Amadore – Il Sole 24 ore A seguire si svolgerà la presentazione di startup innovative: Morpheos – Keix – Macingo – Spidwit – Smartisland – Toofoody Registrati: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lumsa-digital-hub-a-palermo-un-incubatore-per-start-up-food-tech-47762297317