VIDEO | In via Ruggero Settimo si accendono le luminarie... ma si spengono subito dopo

Alle 17 è scattato il momento tanto atteso da commercianti e passanti in giro per gli acquisti natalizi. Per qualche istante gli occhi di tutti si sono illuminati. L'atmosfera però è durata solo alcuni minuti. Tecnici al lavoro per risolvere il guasto. Le immagini del momento in cui si spengono le luci