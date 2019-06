E' morto Luigi Allegra, pneumologo palermitano conosciuto in tutto il mondo

E' morto a Milano, Luigi Allegra, pneumologo palermitano molto noto anche all'estero. Aveva 81 anni. Presidente onorario della Società italiana di medicina respiratoria e presidente della Società italiana per gli aerosol in medicina, nel 2017 aveva ricevuto l’Award of Merit dalla European Respiratory Society.

Laureato in Medicina e chirurgia ad appena 23 anni e specializzato in Endocrinologia e pneumologia, per sette anni è stato assistente volontario nell'Istituto di Tisiologia dell'Università di Palermo. Professore ordinario presso l’Università di Milano, è stato anche direttore del dipartimento di Malattie cardiovascolari e respiratorie dell’Irccs Policlinico di Milano.

Autore di centinaia di pubblicazioni e testi scientifici, ha anche avuto il ruolo di direttore scientifico del Gimt (Giornale Italiano delle Malattie del Torace: Publisher Mattioli 1885), periodico fondato nel 1946 da Aldo Bottero come “Giornale Italiano della Tubercolosi” e diventato un punto di riferimento dell’editoria medico-scientifica.