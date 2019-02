Palermo contro la ludopatia, ordinanza per limitare le slot machine nei locali pubblici

Il Comune di Palermo in prima linea contro la ludopatia. Il sindaco Orlando è pronto ad emettere un'ordinanza sperimentale, in attesa delle necessarie modifiche ai regolamenti commerciali e urbanistici, volta a limitare la diffusione degli strumenti elettronici (le cosiddete slot machine) legati al gioco d'azzardo nei locali pubblici.

L'annuncio è arrivato oggi in concomitanza con il seminario sul gioco d'azzardo in Sicilia organizzato dalla Consulta nazionale delle Fondazioni antiusura. "Stiamo studiando un provvedimento - ha affermato Orlando - che preveda il divieto di installazione delle slot machine e altri giochi d'azzardo nei locali che si trovano in prossimità di aree sensibili quali le scuole e i luoghi di ritrovo dei giovani. Verificheremo anche la possibilità di una limitazione generalizzata dell'orario di fruibilità di questi 'giochi'".

"Una comunità che vuole essere tale - ha concluso Orlando durante il seminario - rifiuta e previene egoismi e chiusure. Il Gioco d'azzardo, con la sua cultura del 'qui ed ora' che rovina centinaia di famiglie è l'esatto opposto della cultura solidale, della possibilità di costruire un futuro solido, della voglia di fare comunità".