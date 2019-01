A Parigi apre "Corleone", il ristorante della figlia di Totò Riina

Parigi val bene un ristorante. Lucia Riina, 39 anni, la figlia più piccola del capo dei capi Totò 'u curtu, cambia vita. Addio Sicilia, si è trasferita nella capitale francese. E in un post di una delle sue pagine Facebook insieme ad alcune foto della Ville Lumière annuncia l'apertura del ristorantino che si chiama "Corleone by Lucia Riina".

La figlia del padrino corleonese dallo scorso autunno vive a Parigi con il marito Vincenzo Bellomo (i due si sono sposati nel 2008), e la figlia che ha poco più di due anni. Il ristorante si trova in Rue Daru, una stradina non lontana dall'Arc de Triomphe, ed è intestato alla società per azioni Luvitopace con un capitale sociale di mille euro, il cui presidente è Pierre Duthilleul. "Un'autentica cucina siciliana-italiana da scoprire in un ambiente elegante e accogliente", si legge nella presentazione.

"Al numero di telefono del locale - si legge sul sito dell'Ansa - risponde un giovane. Alla domanda se fosse possibile parlare con Bellomo o Riina l'interlocutore si consulta con un'altra persona e poi dice di non poter fornire informazioni".

Per ironia della sorte il marito di Lucia Riina si chiama Vincenzo Bellomo, ovvero proprio il nome che Salvatore Riina utilizzava durante la latitanza. Il giorno dell’arresto il boss corleonese venne trovato in possesso di una carta di identità intestata proprio ad un Vincenzo Bellomo di Mazara del Vallo, ragioniere. Lucia, secondo quanto hanno accertato gli investigatori, avrebbe scoperto la vera identità del padre solo dopo l’arresto, il 15 gennaio 1993. Bambina, credeva di chiamarsi Lucia Bellomo. Che da 10 anni e mezzo è il suo cognome da sposata.