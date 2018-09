All'oncologa Lucia Del Mastro il premio “Luigi Castagnetta”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’oncologa Lucia Del Mastro ha vinto il premio “Luigi Castagnetta” per il suo impegno scientifico ed umano nella lotta contro il cancro. salernitana, coordinatrice della Breast Unit dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Nell’ottobre del 2017 è stata eletta nel Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM). Specializzata nel trattamento del carcinoma mammario, Del Mastro è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Ha inoltre partecipato a diverse campagne nazionali educazionali per la prevenzione oncologica. La premiazione avverrà il prossimo 26 ottobre a Palermo nell’ambito delle “Giornate Biennali del Progetto Amazzone”. Si tratta di un progetto che ha preso il via nel 1996 e che vuole promuovere un approccio globale al cancro attraverso un percorso multidisciplinare di mito, scienza, teatro. “E’ per me un grandissimo onore ricevere un premio così prestigioso - afferma Del Mastro - e ringrazio l’intero comitato per questo importante riconoscimento".