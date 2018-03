Lucca, con il risciò volano giù dalle mura: paura per due studenti palermitani

Paura per due studenti palermitani sedicenni in gita a Lucca. Sono volati giù con il risciò dal poggio delle Mura, a fianco di Porta Elisa. E' successo ieri pomeriggio. "Una disavventura che per fortuna si è conclusa senza gravi conseguenze - si legge su Luccaindiretta.it -. I palermitani, un ragazzo e una ragazza, sono stati medicati e accompagnati al pronto soccorso". Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia municipale.

I due stavano pedalando insieme a un gruppo di compagni, quando improvvisamente il risciò è andato fuori del percorso asfaltato, per finire sullo sterrato e poi catapultarsi giù per il poggio, terminando la caduta sul verde. "Stando a quanto raccontato dagli stessi 'protagonisti' - si legge sul sito - un gruppo di palermitani aveva deciso di noleggiare due risciò per farsi un giro sulle Mura. Ad un certo punto si sono messi a fare una gara di velocità. Il conducente del risciò in testa, all'improvviso, avrebbe tagliato la strada agli altri che seguivano - un ragazzo e una ragazza di 16 anni - e che sono sono finiti di sotto. Immediatamente, i passanti hanno dato l'allarme al 118". Poi i soccorsi. Nessuno dei due comunque ha riportato gravi conseguenze.