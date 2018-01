Lotteria Italia 2017-2018: a Palermo venduti 123 mila biglietti, le serie vincenti 

Svelati i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Ieri, 6 gennaio 2018, durante la trasmissione "Soliti ignoti Speciale Lotteria Italia" c’è stata l’estrazione delle serie vincenti per l’edizione 2017-2018. In Sicilia estratti solo premi di terza categoria, che valgono 20 mila euro ciascuno. Tre sono stati venduti a Palermo e Provincia.



La fortuna ha premiato ancora una volta il Lazio. Il tagliando da 5 milioni di euro è stato venduto ad Anagni, piccolo centro in provincia di Frosinone. A Milano il biglietto abbinato al seconda premio. In provincia di Torino due superpremi da 1,5 e un milione di euro. A Roma il quinto premio da 500 mila euro. Le serie vincenti sono tratte dal sito dell'agenzia delle dogane e dei monopoli.

I biglietti "siciliani" di terza categoria vincenti:

L 285708 CORLEONE

N 401905 PALERMO

O 209095 BOLOGNETTA

C 068038 ACIREALE (CT)

E 280778 ENNA

E 128827 CATANIA

R 111204 MISTERBIANCO (CT)

Q 158989 COMISO (RG)

U 196613 SCIACCA (AG)

N 406384 BELPASSO (CT)

Le vendite in Sicilia

È stabile la vendita dei biglietti della Lotteria Italia in Sicilia (+0,8% rispetto al 2016), ma con risultati piuttosto contrastanti all’interno della regione. Dei 410 mila tagliandi distribuiti sull’Isola, 123 mila sono stati staccati in provincia di Palermo, che registra una leggera flessione rispetto a un anno fa (-0,9%). Cali più sostanziosi hanno interessato Caltanissetta (12.820 mila, -8,6%) e Messina (58.670 mila, -5,7%). Tutto positivo invece, riferisce Agipronews, il bilancio delle altre province, a partire da Agrigento, con 27.250 tagliandi (+12,8%), poi Siracusa cresce del 7% con 29.410 mila biglietti. Bene anche Ragusa (circa 19 mila, +3,8%) e Catania (92.280 tagliandi, +3,8%), con Trapani in leggero calo (-0,9%) e 31.0701 tagliandi ed Enna in aumento dell’1,7% con quasi 16mila biglietti venduti.

Come riscuotere le vincite

Come si legge sul sito di Lottomatica, "il biglietto vincente, integro ed in originale, deve essere presentato, o fatto pervenire a rischio del possessore, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma”. Dunque se intendete spedire il biglietto lo fate a vostro rischio e pericolo. In alternativa potete presentare il vostro biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, che provvederà a farlo pervenire a Lotterie Nazionali. I premi devono essere richiesti entro il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bollettino dell’estrazione.