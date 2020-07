Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Lorefice parla alla città: "Se il virus diventa opportunità per la mafia saremo tutti responsabili"

Sul sagrato della Cattedrale, davanti a cittadini e istituzioni, l'arcivescovo tocca vari temi: l'immigrazione e le leggi internazionali, il vandalismo nelle scuole, il divario Nord-Sud, le proteste dei giovani per l'ambiente e i morti in solitudine per il Covid. "Basta con l'egoismo omicida"