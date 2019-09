Partinico, prima litigano in strada poi aggrediscono polizia e carabinieri: arrestati

Un uomo e una donna litigano in strada a Partinico, più di un passante li vede e chiama la polizia e i carabinieri. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, in via Micciari, la notte dello scorso 22 settembre i due stavano ancora discutendo animatamente. Il perchè non è chiaro. Quel che è certo invece è che agenti e militari sono finiti nel mezzo.

Non appena l'uomo, 32 anni, Loan Birla il suo nome, ha visto i militari e gli agenti si è scagliato contro di loro minacciandoli con un coltello in mano. "Anche la donna, Melinda Lakatos, 42 anni, ha iniziato a inveire - raccontano dalla Questura - per poi lanciarsi improvvisamente contro gli operatori per cercare di far scappare il 32enne ma è stata bloccata dagli agenti". I due, di origini romene ma residenti a Partinico, sono finiti in arresto per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.