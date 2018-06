Via Belgio, lite con un ciclista: automobilista ferito finisce in ospedale

Avrebbe tagliato la strada a un ciclista che stava per attraversare sulle strisce e per questo sarebbe stato picchiato con violenza dallo stesso ciclista. Diverse volanti della polizia e dei vigili urbani sono intervenute all’incirca alle 13 di oggi in via Belgio, a pochi passi dalla Polisportiva, per una lite nata dopo una "mancata precedenza".

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni il ciclista stava attraversando la strada per raggiungere la corsia che porta in viale Regione quando il conducente di una Fiat Punto avrebbe rischiato di investirlo, evitando l’impatto per una questione di centimetri e grazie a una brusca frenata. A dare il via alla rissa il successivo scambio di "battute" (e insulti) fra i due.

Dopo essersele date di santa ragione per qualche secondo, l’automobilista sarebbe stramazzato al suolo perdendo sangue da una vistosa ferita che il ciclista gli avrebbe causato colpendolo alla testa. In pochi minuti sono arrivate sul posto quattro pattuglie di polizia e alcune della polizia municipale, impegnate a gestire la viabilità e far defluire il traffico. L'automobilista è stato portato in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti, mentre gli agenti hanno fermato il ciclista per identificarlo e valutare la sua posizione. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduti sono stati ascoltati alcuni passanti che avrebbero assistito alla scazzottata.

