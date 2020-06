Lite tra fidanzati finisce nel sangue, ragazza di 26 anni in prognosi riservata

Una lite, scaturita per motivi da accertare, poi la violenta aggressione. Una ragazza brasiliana di 26 anni è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. "Ha riportato gravi ferite dopo essere stata colpita più volte dal fidanzato con una bottiglia rotta", spiegano i carabinieri, che hanno fermato un trentenne italiano. In azione i militari della stazione di piazza Marina che hanno dato esecuzione ad "un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo".

I fatti sono avvenuti in centro. L’autorità giudiziaria palermitana, sulla base degli indizi raccolti dai carabinieri intervenuti, ha ritenuto "sussistere - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo in ordine al reato di tentato omicidio aggravato. In particolare - dicono - dopo una lite che è scaturita per motivi in corso di accertamento, il trentenne avrebbe colpito ripetutamente la fidanzata brasiliana con un coccio di bottiglia in vetro anche al volto ed al capo, procurandole un profondo taglio al collo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna per le ferite riportate è tuttora ricoverata in ospedale, mentre il suo fidanzato è stato portato in carcere al Pagliarelli.