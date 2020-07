Cefalù, lite tra rivali in amore: un sedicenne finisce in ospedale

Lite fra due adolescenti rivali in amore. Sarebbe questo il movente di una scazzottata avvenuta a Cefalù tra due sedicenni, uno originario del comune siciliano e uno milanese. Il primo è stato portato in ospedale per un trauma all’addome che sarebbe stato provocato da un colpo assestato con un oggetto contundente non ancora identificato.

Il giovane cefaludese è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al Giglio dov’è stato poi medicato. Le condizioni del sedicenne non sarebbero gravi: per lui una prognosi di 7 giorni. Sulla lite scoppiata fra i due indagano i carabinieri di Cefalù che, dopo aver ascoltato gli amici e altri potenziali partecipanti alla rissa, cercheranno di ricostruire quanto accaduto.