Romeno gli aizza rottweiler contro, ferito un poliziotto in centro

Litiga con un connazionale, anche lui ubriaco, e poi aizza il suo rottweiler contro un poliziotto: finisce con le manette ai polsi la domenica pomeriggio di un romeno. Ieri un agente è rimasto ferito dopo essere stato azzannato al polpaccio dal cane di un 56enne protagonista di un’accesa “discussione” avvenuta ieri in salita Partanna, a pochi metri da piazza Marina. In manette è finito un uomo senza fissa dimora, A.C., con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Le volanti erano intervenute dopo alcune segnalazioni poco chiare su una lite in strada. A scatenarla il presunto furto di un cellulare. I poliziotti arrivati sul posto hanno trovato due romeni, entrambi in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol, che bisticciavano. Quando hanno provato a dividerli uno di loro, che si trovava disteso per terra, ha sguinzagliato il cane contro uno degli agenti.

Per l’uomo in divisa, portato al pronto soccorso, ecchimosi ed escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni. Dopo l'arresto l'animale è stato affidato alla polizia municipale che lo ha portato nella struttura municipale di via Tiro a segno, mentre il padrone è stato anche denunciato per maltrattamento di animali.