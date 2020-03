Liquami da uno scantinato di fronte al liceo Einstein, sequestrata palestra abusiva

Sequestrata una palestra abusiva un via Antonio Vivaldi, in zona Malaspina. In azione gli agenti del Nopa - nucleo operativo protezione ambiente - che sono intervenuti insieme al personale Asp e all'Amap per la fuoriuscita di liquami da uno scantinato di fronte al liceo scientifico Einstein. "Nel corso del blitz - dicono dalla polizia municipale - è stata scoperta una palestra adibita alla disciplina della boxe che, dal controllo dei documenti, è risultata priva di autorizzazioni. Pertanto si è provveduto ad effettuare il sequestro amministrativo".



