Anche Cefalù è al fianco di Liliana Segre, il sindaco: "La senatrice sarà cittadina onoraria"

Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Cefalù. Ad annunciarlo con un post su Facebook è il sindaco Rosario Lapunzina: "Cefalù, al pari di numerosi comuni italiani che in queste ore si stanno mobilitando in difesa dei valori fondanti la nostra Nazione, riconoscerà, con atto formale, la cittadinanza onoraria alla senatrice, vittima del nazismo, del fascismo e dell’ignoranza".

Il primo cittadino così motiva la decisione: "Liliana Segre è storicamente e umanamente unita a Cefalù come ad ogni altro Comune d’Italia, poiché il legame si incentra sul fatto che tutte le comunità locali del nostro Paese seguono i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana che all’art.3 dichiara solennemente: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali'. La senatrice Segre è una delle poche sopravvissute ad Auschiwitz, luogo in cui l’abiezione umana raggiunse l’apice, e porta sulla propria pelle, indelebile, il marchio nazista che ricorda la viva testimonianza della catastrofe che fu la Shoah. A nome di tutti i cefaludesi giungano, dunque, alla senatrice a vita Liliana Segre i sentimenti di vicinanza, sostegno e solidarietà".

Il prossimo 10 dicembre, il Comune del Palermitano parteciperà alla manifestazione nazionale indetta a Milano dalla ‘Rete delle Città italiane contro l’odio’ cui aderiscono, tra gli altri, l’Unpi e l’Anci. Ci sarà anche il sindaco Orlando. "Cefalù, città che annovera tra i suoi figli cinque martiri del razzismo, barbaramente assassinati nel 1899 nella cittadina americana di Tallulah, è da sempre - conclude il sindaco - città impegnata nella lotta contro le ingiustizie, le disuguaglianze, la violenza ed il razzismo. Per questo lo scorso anno l’Amministrazione comunale, insieme alla sezione Masci, in occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Onu, ha promosso una manifestazione con il coinvolgimento delle scuole, una conferenza alla quale hanno preso parte illustri relatori e una borsa di studio in merito a componimenti sul tema dei diritti umani".