Massacrata dal suo ex: non ci sono braccialetti elettronici e il suo stalker torna libero

Quella che arriva da Bagheria è una storia che non può lasciare indifferenti. Il braccialetto elettronico non è disponibile e così uno stalker, che aveva quasi ucciso la ex compagna, rischia di finire agli arresti domiciliari senza alcun controllo. Potrebbe tornare a farle del male. Sono anni che Lidia Vivoli è prigioniera di un incubo. E lo racconta al Giornale, che con un articolo dedica ampio spazio alla vicenda.

L'ex compagno la colpì più volte con una padella in ghisa e delle forbici. Ferita, si salvò solo perché gli promise che non lo avrebbe denunciato. Ora lei, madre di due gemellini, si è rifatta una vita ma è comprensibilmente terrorizzata: "Ho un nuovo compagno, un'altra vita e credo di dovermi meritare quella serenità che lo Stato non riesce a garantirmi".

I fatti: l'ex compagno era stato condannato in via definitiva a 4 anni e sei mesi per tentato omicidio e sequestro di persona. "Dopo 5 mesi - racconta Lidia - uscì e fu messo ai domiciliari. All'epoca la persona offesa non veniva avvisata. Nonostante il provvedimento a suo carico usava tranquillamente internet. Mi contattò su Facebook prosegue - e poco dopo me lo ritrovai davanti. Per un anno mi ha cercata, presentandosi ovunque".

Da allora è finito nuovamente in carcere per stalking. l giudice che però segue ora il caso a Palermo, dove il processo si è spostato da Termini Imerese, ha emesso nei giorni scorsi un'ordinanza, modificando la misura del carcere con quella dei domiciliari con braccialetto elettronico. In Italia, però, di braccialetti elettronici ce ne sono pochi a disposizione, per cui l'aggressore non ne potrà avere uno. "Abbiamo anche pensato di andare via dalla Sicilia. Ma non è giusto. Perché devo essere io a scappare invece che essere tutelata?".