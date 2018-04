Mondello, la spiaggia si fa più bella: stagione al via il primo maggio, 100 cabine in meno

Cento cabine in meno quest'anno nei quattro lidi di Mondello, gestiti dall'Italo belga. Le novità della stagione balneare al via il prossimo primo maggio non finiscono qui: si potrà navigare in riva al mare grazie al wifi, le mamme potranno usufruire di una zona per allattare, i bambini avranno un’area giochi in ogni lido e in viale Regina Elena aprirà un nuovo ufficio abbonamenti. Anche quest’anno la spiaggia è accessibile ai disabili: quattro le sedie a rotelle a disposizione per l'ingresso in acqua. Si potrà vivere il mare in totale sicurezza grazie al servizio di salvataggio di moto d’acqua e al baywatch a quattro zampe.

Confermata anche la palestra a cielo aperto, nell’arenile davanti l’Antico Stabilimento. Tantissimi gli sport che i clienti potranno praticare: la spiaggia dispone di un’area sport composta da un campo di beach volley e beach soccer. Una pedana coperta dove poter seguire lezioni di yoga, pilates e balli di gruppo. Con un ticket da 8 euro, ridotto a 6 euro per i ragazzi fino a 18 anni, sarà possibile seguire lezioni di acqua gym o attività di fitness e danza. A disposizione anche un’area relax con sedie regista e ombrelloni. Lo Sport Village sarà l’unico lido aperto fino alle 24 con attività organizzate durante l’intera giornata.

I servizi per le mamme e per i più piccoli

E per i più piccoli la Italo belga ha stilato un ricco programma di animazione gratuita. Sarà allestito uno spazio dove le mamme avranno a disposizione un fasciatoio, uno scalda biberon-pappe e un luogo riservato per allattare. Sarà anche predisposta un’area dedicata al “Tempo d’estate”, nelle vicinanze dell’Antico Stabilimento, dove i bambini potranno partecipare ad un insieme di attività (a pagamento) pensate per far divertire i più piccoli (dai tre anni) e i ragazzi (fino a 12 anni) impegnandoli in attività creative, sport e laboratori, giocati su temi scelti settimanalmente.

Ristorante e lounge bar

Buone notizie anche per gli amanti del buon cibo: il primo giugno si inaugurerà il giardino del Mondello Palace Hotel, con l’apertura di un ristorante e un lounge bar, e l’organizzazione di concerti, mostre e tanto altro. Tra le iniziative in programma, anche quelle del MUDD festival di cui l’Italo Belga è partner.

Le spiagge attrezzate

Sono quattro: Lido Valdesi, all’altezza di piazza Valdesi, Lido Sirenetta, in corrispondenza della vecchia arena, Lido Stabilimento, più vicino al paese, a pochi passi dall’Antico Stabilimento Balneare. Ciascuna spiaggia è suddivisa in due settori: abbonati e giornalieri. La stagione balneare 2018 va dal primo maggio (1° giugno per Lido Sirenetta e Onde beach) al 30 settembre. L’orario di apertura è dalle 9 alle 19, tutti i giorni. I lidi sono tutti accessibili ai diversamente abili ed è attivo il servizio salvataggio. Disponibili Wifi (per gli abbonati), spazio bimbi, docce, servizi igienici, cassette di sicurezza, spogliatoio, animazione per adulti e bambini. Il Lido Valdesi, aperto dal 1° maggio, è frequentato soprattutto da una clientela under 50. Spesso conta tra i suoi ospiti i vip di passaggio in città. Il Lido Sirenetta, dal 1° giugno, frequentato soprattutto da famiglie con bambini, fornito di un bar, è a pochi passi dalle fermate 806 del bus per Palermo e del City-Sigthseeing. Il lido è fornito della sedia JOB che consente ai diversamente abili di fare il bagno. Il Lido Stabilimento dal 1° maggio al 30 settembre è apprezzato soprattutto da un pubblico adulto: è la spiaggia più vicina all’Antico Stabilimento Balneare. È dotato di zona non fumatori e prevede anche un’area a parte per i bambini che partecipano al Tempo d’estate. Vicino ad ampi parcheggi pubblici e privati, al Car sharing e alla fermata del bus 806 e del City-Sigthseeing. Il Lido Onde Beach, aperto dal 1° giugno, è il nuovo lido giornaliero che sorgerà nell’area precedentemente dedicata alle cabine. Sarà caratterizzato da prezzi più bassi e da una serie di servizi per la clientela.