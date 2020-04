Lidi balneari, stop ai pagamenti dei canoni demaniali nel 2020

La Commissione Bilancio dell’Ars ha approvato l’esenzione totale del pagamento dei canoni demaniali per l’anno 2020. "Accogliamo con grande soddisfazione la soluzione concordata con tutta la Commissione che ha votato all’unanimità l’esenzione - ha dichiarato l’assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro - garantendo una copertura che darà ristoro a una categoria alla quale il governo Musumeci guarda con grande attenzione e che è strategica per il tessuto economico della Sicilia".

L'emendamento prevede l'esenzione totale dal pagamento dei canoni demaniali per i gestori dei lidi balneari per la stagione 2020 e, al 50% per il 2021. La norma è stata votata all'unanimità su proposta di Marianna Caronia della Lega e Carmelo Pullara. Per la deputata del Carroccio, "in una regione che fa del turismo marittimo e della fruizione della costa il proprio fiore all'occhiello, adottare un provvedimento di sostegno alle imprese del settore mi sembra sia doveroso, anche per dare un segnale significativo nella direzione di una ripresa produttiva. Confido nella sensibilità di tutti i parlamentari e del Governo perché adesso la norma entri definitivamente nella finanziaria che ci apprestiamo a votare".

"Si è raggiunto - dicono Caronia e Pullara - un risultato corretto che da reale ossigeno alle imprese che a causa del coronavirus hanno visto compromessa in gran parte la stagione estiva. Con questa norma - concludono i parlamentari - abbiamo mantenuto l’impegno preso con la categoria, certi che così facendo riusciremo a creare le condizioni perché i gestori possano garantire l’apertura dei lidi nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie attraverso gli investimenti che dovranno compiere. Ci auguriamo che anche i Comuni facciano la loro parte esonerando i balneari dal pagamento degli oneri concessori comunali ovvero che li rendano in servizi veri tesi alla migliore e più qualificata fruizione delle nostre spiagge".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così Edy Tamajo, deputato all’Ars di Italia Viva: "I titolari e i gestori degli stabilimenti balneari saranno esonerati del pagamento del canone di concessione demaniale marittima per l’anno 2020. Dopo una lunga discussione, è stata trovata la copertura finanziaria. Lunedì comunque approfondiremo il tema in aula. Le imprese balneari, sono un comparto strategico per il turismo siciliano, danno occupazione a circa 100 mila soggetti e meritano grande attenzione. E' stato ottimo il lavoro che abbiamo svolto in Commissione Bilancio in Quarta Commissione".