Il liceo scientifico Albert Einstein apre le porte: open day per i futuri studenti

Una mattinata dedicata a genitori e ragazzi per conoscere il piano dell'offerta formativa: il liceo scientifico Albert Einstein apre le porte sabato 18 gennaio, dalle 9 alle 13, per un open day rivolto ai futuri studenti. Presente sul territorio da 50 anni, il liceo propone tre indirizzi di studio (tradizionale, scienze applicate e Cambridge), dispone di moderni laboratori scientifici e tecnologici (chimica, biologia, Scienze della terra, Autocad, Fisica, Informatici, linguistici) e si avvale di una metodologia didattica supportata anche dall'utilizzo di nuove tecnologie come la presenza di panel in tutte le classi.