Bagheria, al liceo Scaduto un progetto sulla cittadinanza attiva promosso dal Rotaract club

Al Liceo Francecso Scaduto di Bagheria il progetto “La consapevolezza di essere cittadino. Cittadinanza attiva e democratica oggi” promosso dal Rotaract Club Bagheria. Si svolgerà a partire dal pomeriggio di giorno 25 febbraio. Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto ed è volto ad approfondire alcune tematiche della Costituzione e di attualità e si articolerà in tre fasi. La prima consiste in due conferenze, tenute da docenti universitari e soci del Rotaract, aventi ad oggetto i principi fondamentali della Costituzione e l’Ordinamento della Repubblica; la seconda riguarderà i lavori di commissione: gli studenti aderenti al progetto saranno suddivisi in commissioni e dovranno confrontarsi su alcune tematiche di attualità sottoposte dal Rotaract Club e sulle quali dovranno provare a redigere una bozza di proposta di legge; la terza ed ultima fase, invece, si svolgerà presso la prestigiosa Aula consiliare del Comune di Bagheria e vedrà confrontare tutti gli studenti sulle proposte elaborate nel corso della seconda fase.

A conclusione del progetto, i tre studenti che si saranno distinti durante il percorso riceveranno un premio offerto dal Rotaract Club Bagheria. “Siamo contenti dell’entusiasmo che si è creato per lo svolgimento di questo progetto sia all’interno del nostro Club Rotaract che, soprattutto, all’interno del Liceo tra i docenti referenti e gli studenti. Ringrazio il Dirigente Scolastico e il suo staff di collaboratori per aver sin da subito creduto alle finalità del progetto e per l’ampia disponibilità manifestata a supporto dell’organizzazione. Riteniamo che sia imprescindibile, soprattutto nella formazione culturale di uno studente, la conoscenza della Carta Fondamentale e la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche di cui si occupano i nostri rappresentanti nelle Istituzioni. Il progetto vuole essere anche un valido ausilio per gli studenti del quinto anno, che per la prima volta quest’anno dovranno affrontare temi di educazione civica all’esame di maturità”, afferma Vincenzo Matrone, presidente del Rotaract Club Bagheria.