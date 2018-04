"Per un pugno di libri", il Galileo Galilei sbaraglia la concorrenza e vince su Rai 3

Liceali palermitani sbaragliano la concorrenza e vincono l’ultima edizione del programma "Per un pugno di libri". Le ragazze e i ragazzi della V H del Galileo Galilei si sono piazzati al primo posto nella finale del format in onda su Rai 3 e condotto da Geppi Cucciari e Piero Dorfles. "Palermo campione di questa edizione. Grazie a tutti per essere stati con noi in questi mesi. Leggete, leggete, leggete", scrivono sulla fanpage del programma.

La classe palermitana, coordinata dalle professoresse Angela Cerami ed Elisa La Scala, ha condiviso la sfida con ventidue licei provenienti da tutta Italia, tra test di cultura letteraria e linguistica cui si è aggiunta una difficile analisi del "Riccardo III" di William Shakespeare. In finale battuti gli studenti del liceo classico statale Carducci di Milano.

"Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto. Lo sono doppiamente - ha detto la dirigente scolastica Rosa Maria Rizzo - perché testimonia non solo la loro bravura e il loro impegno, ma soprattutto la generosità e la professionalità di docenti di un liceo che sollecitano e promuovono il merito e le eccellenze, che sanno farsi carico delle difficoltà di ciascuno e sanno dare e ridare fiducia in sé stessi e nel gruppo classe".

Il video dei festeggiamenti pubblicato dai ragazzi