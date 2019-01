Arrestati per furto di carburante, il giudice del lavoro: "Rap reintegri lavoratori"

Il processo penale con rito abbreviato per il furto di carburante all’azienda deve ancora concludersi, ma per il licenziamento di quei quattro dipendenti della Rap è da considerarsi illegittimo. Così ha deciso il giudice del lavoro del tribunale di Palermo, Paola Marino, che ha condannato la Rap - la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città - a reintegrare Giovanni Di Franco, Francesco Mancuso, Salvatore Messina e Antonio Cardinale. “Una decisione presa a seguito dell’analisi del materiale probatorio agli atti del procedimento penale - spiega l’avvocato Alessandro Conigliaro, che difende Mancuso - al termine della quale le condotte contestate ai ricorrenti non appaiono illecite né illegittime”.

Gli operatori della Rap erano finiti agli arresti domiciliari nell’aprile del 2015 a seguito di un’operazione di polizia secondo cui i quattro si sarebbero impossessati di gasolio e altro materiale Rap. Dal procedimento penale ancora pendente si è arrivati al procedimento disciplinare, l’anticamera del licenziamento che qualcuno di loro ha poi anche impugnato con il ricorso introdotto con il cosiddetto “rito Fornero”, rigettato però nella fase cautelare. Mancuso, ricostruisce il legale difensore, ha poi presentato un ulteriore reclamo: “Il giudice del lavoro ha revocato le ordinanze opposte, dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al mio assistito e condannato la Rap a reintegrare lui e i colleghi”

Vagliando documenti e testimonianze il giudice ha ricostruito il clima di caos organizzativo successivo al passaggio da Amia a Rap. Ci sono alcune “comunicazioni fatte dal rappresentante sindacale alla dirigenza - aggiunge l’avvocato Conigliaro - su cui viene apposta a penna da un dirigente una nota con cui si dice che il dipendente avrebbe dovuto provvedere in modo autonomo alla soluzione del problema (relativo al trasporto di carburante o di attrezzatura, ndr) senza attendere ordine di servizio”. In quel periodo di confusione “le attività venivano svolte dai dipendenti - prosegue - spesso su disposizioni impartire solo verbalmente dai superiori, anche dirigenti, i quali tentavano in questo modo di sopperire alle difficoltà e di velocizzare il lavoro per consentire l’espletamento del servizio anche con mezzi ridotti”.

Di tutti questi elementi ha tenuto conto il tribunale che, oltre al reintegro, ha condannato la Rap sia a risarcire i lavoratori gli stipendi non percepiti dal momento del licenziamento per un massimo di dodici mensilità (oltre al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali senza sanzioni), sia a liquidare 6 mila euro ciascuno per le spese di lite della fase sommaria e di quella relativa al processo davanti al giudice di lavoro. “Le parole del giudice - conclude Conigliaro - solo marginalmente leniscono i disagi che sono conseguiti da un licenziamento illegittimo che ha gravemente infamato il buon nome del signor Mancuso e lo ha privato di un lavoro e di uno stipendio da ben 4 anni”.