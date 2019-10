Parla la figlia di Libero Grassi: "Gli dissi ‘voglio un padre, non un eroe’" | VIDEO

"A Palermo mio padre era stato isolato. Quando diverse televisioni europee gli chiesero un’intervista in quel momento, per la prima volta, ho avuto veramente paura. Così gli dissi che volevo avere un padre e non un eroe. Questa fu l’unica volta in cui ho usato la parola 'eroe' riferendomi a lui”. Lo ha detto Alice Grassi figlia di Libero, l’imprenditore ucciso dalla mafia per aver detto "no" al pizzo il 29 agosto 1991, ospite de L’Ora solare condotto da Paola Saluzzi nell’anticipazione della puntata in onda su Tv2000 domani 15 ottobre alle 14. In studio anche il giornalista Paolo Borrometi.

