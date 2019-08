La lezione di Libero Grassi, 28 anni dopo: "Oggi Palermo sa dire no al pizzo"

Palermo ricorda oggi l'imprenditore Libero Grasi ucciso da Cosa nostra il 29 agosto di 28 anni fa. Alle 7.40, ora in cui venne ucciso, si è tenuta una commemorazione sul luogo del delitto, in via Alfieri. Alice Grassi, figlia dell'imprenditore ucciso, ha spruzzato anche quest'anno vernice rossa sul luogo dell'omicidio del padre, ucciso per avere detto no al pizzo.

Quel 29 agosto 1991, Libero Grassi fu ucciso con due colpi di pistola dopo essere stato pedinato. In via Alfieri è stato affisso anche oggi il manifesto scritto a mano, perché la famiglia non ha mai voluto una targa, in cui si ricorda: "Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato". Alla cerimonia presente anche il sindaco Leoluca Orlando, Oltre a un gruppo di commercianti bengalesi che si sono opposti al pizzo e l'assessore regionale Salvatore Cordaro in rappresentanza del governatore Nello Musumeci.

Presenti anche i commercianti bengalesi che hanno denunciato i loro esattori facendoli arrestare. I bengalesi sono accompagnati dal presidente di Addiopizzo Daniele Marannano. E proprio Addiopizzo - insieme alla famiglia dell'imprenditore assassinato da Cosa nostra - ieri hanno invitato la cittadinanza a partecipare oggi alla giornata in suo ricordo e della moglie Pina Maisano. "Quando si rievoca la storia di Libero Grassi in molti ancora oggi tendono a dare una rappresentazione fuorviante di quanto accadde il 29 agosto 1991 - hanno detto -. Tanti ritengono che Libero Grassi fu ucciso perché si ribellò alle estorsioni e non considerano, in realtà, che l'uccisione fu provocata dalla solitudine e dall'isolamento a cui fu relegato da istituzioni, colleghi imprenditori e cittadini".

"A ventotto anni dall'assassinio, Grassi avrebbe a fianco diversi commercianti e imprenditori che nel frattempo si sono finalmente liberati da ogni forma di taglieggiamento - dice Addiopizzo -. Tuttavia la giornata del 29 agosto sarà un momento per interrogarsi su cosa sia rimasto dell'esempio di Libero Grassi, sul valore delle scelte di chi trova il coraggio di denunciare, sulle difficoltà che si incontrano lungo tale percorso e su come cambiano le dinamiche criminali attraverso cui si perpetra il racket delle estorsioni".