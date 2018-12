Levantoil srl dona all'ospedale dei Bambini la tecnologia per la diagnosi della fibrosi cistica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Come ogni anno l appuntamento dei fratelli Cancascì con l'ospedale dei Bambini arriva puntuale e si arricchisce ancora di più. Quest'anno infatti è stato donato un apparecchio innovativo per la diagnosi della fibrosi cistica che non è presente in nessun ospedale del sud, questo macchinario sostituisce la tac ed evita di sottoporre i bambini malati ai mezzi di contrasto. Un traguardo per Palermo che nasce grazie all'impegno di chi come la Levantoil srl opera sempre al servizio dei più deboli.